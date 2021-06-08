Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

Больше всего нетрудоустроенных россиян проживают на Северном Кавказе, в Тыве и на Алтае. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

На первом месте находится Ингушетия, где безработица составляет 32,2 процента. На втором и третьем местах — Тыва (20,4 процентов) и Чечня (18,1 процентов). Четвертое и пятое места занимают Дагестан (16,4 процентов) и Республика Алтай (14,7 процентов). Самый низкий процент безработицы с начала 2021 года зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (2,4 процента), Санкт-Петербурге и Чукотке (по 2,5 процента), Татарстане (2,8 процента) и Москве (3 процента).

По данным на апрель 2021 года, наибольшая доля безработных — граждане в возрасте 30–34 лет. Также много нетрудоустроенных среди россиян 20-24 лет и 25-29 лет.

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По сравнению с пиковым периодом пандемии, который пришелся на август 2020 года, показатель безработицы в стране сократился на 1,2 процентного пункта и упал до 5,2 процентов. При этом в 20 российских субъектах ее уровень вернулся к доковидным значениям.

В январе президент России Владимир Путин поручил восстановить рынок труда до конца года. Глава государства отмечал, что в последние несколько месяцев наметилась тенденция к снижению безработицы, однако ее уровень по-прежнему остается высоким. В марте министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в России стало меньше безработных. По его словам, сейчас их 2,1 миллиона человек.