Путин поручил восстановить рынок труда до конца года

Рынок труда в России должен полностью восстановиться до конца текущего года, такое поручение отдал президент Владимир Путин. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

«К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена», — сказал глава государства и добавил, что в последние несколько месяцев наметилась тенденция к снижению безработицы, но ее уровень по-прежнему остается высоким.

Сейчас, подчеркнул президент, важно выйти на устойчивую траекторию развития. «Это касается не только национальной экономики, но и социальной сферы, демографии, о чем мы должны еще поговорить отдельно, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в указе о долгосрочных национальных целях», — прокомментировал он.

Ранее в четверг, 21 января, замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов объявил, что сейчас в стране безработными считаются 2,6 миллиона человек. Официальная статистика учитывает только тех россиян, кто встал на биржу труда.