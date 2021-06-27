Еще один регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для категорий граждан

Республика Алтай стала еще одним регионом России, который ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для нескольких категорий граждан. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает ТАСС.

«Обязательной вакцинации будут подлежать все работники сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, работники сферы образования, правоохранительных органов [и других категорий]», — сообщил официальный представитель Роспотребнадзора по региону.

Помимо вышеперечисленных категорий, прививки от коронавируса также должны сделать работники МФЦ, транспорта, почты, детских лагерей, санаториев.

«До 1 июля работодатели должны подать списки работников, подлежащих вакцинации, в медицинскую сеть. До 30 июля все должны быть привиты первым компонентом вакцины», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также добавили, что вторая часть вакцины должны быть получена не позднее 30 августа. К концу лета в регионе собираются привить не менее 60 процентов населения.

Ранее стало известно, что обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных групп граждан, которые работают в сфере услуг и более всего подвержены риску инфицирования, ввели в Бурятии.