На Кубани объяснили необходимость ужесточения антиковидных мер

Оперштаб Краснодарского края объяснил необходимость ужесточения антиковидных мер. Об этом передает РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, выполнение принятых на Кубани мер является залогом того, что не придется вводить в регионе обсерваторы. В сообщении оперштаба подчеркивается, именно чтобы не допустить такой ситуации, необходимо выполнять требования по предъявлению справок, ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Также отмечается, что новые правила должны помочь не допустить резких вспышек коронавируса в регионе, его отелях или на курортах.

Ранее сообщалось, что по решению краснодарских властей, с 1 июля для размещения в гостиницах и пансионатах Кубани путешественники будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении вакцинации. С 1 августа меру ужесточат — курорты полностью закроются для непривитых россиян. Исключение будет сделано только для туристов, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.