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На Кубани объяснили необходимость ужесточения антиковидных мер

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Оперштаб Краснодарского края объяснил необходимость ужесточения антиковидных мер. Об этом передает РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, выполнение принятых на Кубани мер является залогом того, что не придется вводить в регионе обсерваторы. В сообщении оперштаба подчеркивается, именно чтобы не допустить такой ситуации, необходимо выполнять требования по предъявлению справок, ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Также отмечается, что новые правила должны помочь не допустить резких вспышек коронавируса в регионе, его отелях или на курортах.

Ранее сообщалось, что по решению краснодарских властей, с 1 июля для размещения в гостиницах и пансионатах Кубани путешественники будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении вакцинации. С 1 августа меру ужесточат — курорты полностью закроются для непривитых россиян. Исключение будет сделано только для туристов, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.

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