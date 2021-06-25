Власти разъяснили правила приема привитых иностранной вакциной на Кубани

Гости Краснодарского края, привитые иностранной вакциной от коронавируса, должны предоставить сертификат на английском языке с переводом на русский. Правила приема отдыхающих разъяснили в Роспотребнадзоре, сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день не существует каких-либо запретов на использование иностранных вакцин от коронавируса. Поэтому граждане, привившиеся такими вакцинами, вправе при поселении в гостиницу предоставить соответствующий документ, подтверждающий вакцинацию и его официальный перевод», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре при этом отметили, что в настоящий момент нет четкой нормативной базы по документации, подтверждающей вакцинацию иностранными препаратами. «Но можно определенно сказать, что вакцинированным иностранными вакцинами посещать курорты Кубани можно», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что курорты Краснодарского края заявили о готовности принимать туристов, привитых иностранной вакциной. Регион стал первым в России, разрешившим въезд гражданам, которые имеют сертификат о вакцинации иностранным препаратом.