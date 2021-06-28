Коренные народы Хабаровского края отметили Новый год

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края коренные народы отметили Новый год. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Уточняется, что в регионе прошел национальный праздник «Дюгани», в котором приняли участие почти 100 жителей из сел Чумикан и Неран. Его целью является сохранение национальных традиций и культуры коренных народов.

Праздник начался с эвенкийского обряда «Очищение», народных танцев, а также исполнения песен и чтения стихотворений. На мероприятии можно было увидеть выставку «Мастериц северного узора», а также посетить фотозону, которая представляла из себя эвенкийский дом. Кроме того, проходили различные конкурсы: перетягивание палки, метание топора, маута и прыжки через нарты. Гостей угощали национальными блюдами, а именно — оладьями, эвенкийскими лепешками, традиционной едой из рыбы и мяса.

Отмечается, что «Дюгани» в переводе с эвенкийского языка означает «лето». Ежегодный праздник посвящен встрече эвенкийского Нового года.