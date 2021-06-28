В Амурской области показали управляющего природными стихиями духа

В Амурском краеведческом музее имени Г. С. Новикова-Даурского достали из запасников фигурку духа Агды. Видео с ней сотрудники музея показали в Instagram проекта «Бидекит».

По древним поверьям эвенков, коренных жителей территории современной Амурской области, Агды помогал шаманам и управлял природными стихиями. Дух представляли в виде старика с головой медведя, крыльями орла и волосами из языков пламени, в руках он держал шаровую молнию.

«Если долго была засушливая погода, Агды помогал вызвать дождь. Если, наоборот, бушевали природные пожары, Агды нужно было уложить спать и закрыть глаза металлическим ободом», — рассказала сотрудница музея Наталья Комарова.

Согласно мифам эвенков, Агды — муж хозяйки водной стихии, которая живет на острове и управляет морскими существами. Считалось, что он просыпается весной и высекает огонь, из-за чего в небе слышатся раскаты грома. Кроме того, коренные народы Приамурья верили, что шаманы могут наслать Агды на чужой род.

В Амурской области в настоящее время наблюдается паводок. В регионе подтоплено 760 жилых домов, 11 сел оказались отрезаны водой, их жителей эвакуируют на лодках. При этом уровень Амура вблизи Благовещенска уже снизился на один сантиметр.