В Петербурге открылась посвященная «святым» врачам выставка

В Русском музее в Санкт-Петербурге открылась выставка российского живописца и скульптора Айдан Салаховой, посвященная работавшим в красной зоне врачам. Представленный на выставке цикл «Новые святые» художница создала в 2020 году, когда вернулась из Италии и находилась в карантине в одном из ковидных госпиталей. Об открытии выставки говорится в сообщении, опубликованном на сайте музея.

«Наблюдая за работой врачей и восхищаясь их самоотверженностью, Айдан Салахова делала многочисленные фотографии и зарисовки, которые впоследствии использованы в процессе работы над серией "Новые святые". Героини Салаховой, являющиеся взору зрителя как часть своеобразного, воображаемого иконостаса, безлики и имперсональны», — рассказали в пресс-службе музея.

Всего на выставке представлено семь произведения. Пять из них объединены в цикл, еще два — самостоятельные, но близкие по замыслу. Они представляют собой часть дара музею коллекционера Владимира Некрасова, почитателя творчества Айдан Салаховой.