Снятый в Ярославской области фильм получил приз международного кинофестиваля

Дебютный игровой фильм режиссера Сергея Серегина «Анимация» получил приз международного кинофестиваля Near Nazareth Festival, прошедшего в Израиле. Об этом пишет «Московский комсомолец в Ярославле» в понедельник, 28 июня.

«Анимация» победила в категории «Лучший полнометражный фильм». Съемки картины велись в городе Тутаев, Ярославская область, при поддержке министерства культуры России.

Серегин, ранее работавший над документальными и анимационными лентами, отметил, что до начала съемок переживал за свой фильм: «У меня были некоторые опасения, что неумение и незнание каких-то специфических моментов помешают. Но как только начались съемки, эти опасения прошли».

Картина рассказывает о художнице-аниматоре Вере, которая после смерти сына и мужа переезжает в небольшой город, где устраивается руководителем детской мультипликационной студии. Картина выйдет в широкий прокат осенью 2021 года.