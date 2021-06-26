Премьеру фильма «Дюна» отложили

Компания Warner Bros. перенесла дату выхода фильма Дени Вильнева «Дюна». Об этом сообщает Deadline.

Дату релиза картины перенесли с 1 на 22 октября 2021 года. Отмечается, что перенос вызван датой выхода нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать», премьера которого состоится 8 октября.

Вместе с «Дюной» сместились еще два ожидаемых проекта: фильм «Множественные святые Ньюарка», который является приквелом сериала «Клан Сопрано», — с 24 сентября на 1 октября, а также драма Клинта Иствуда «Мужские слезы» — с 22 октября на 17 сентября.

Ранее кинокомпания Warner Brothers объявила о переносе выхода «Бэтмена». Новая часть франшизы о Темном рыцаре должна была выйти 1 октября 2021. В результате премьеру «Бэтмена» подвинули на 4 марта 2022-го. Представители Warner Brothers объяснили перенос даты выхода фильма пандемией коронавируса, из-за которой кинолюбители отказываются посещать кинотеатры.