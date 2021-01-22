Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова отложили

Премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) отложили в третий раз из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте бондианы.

25-я часть должна была выйти в апреле 2021 года, однако показ сдвинули на полгода. Лента выйдет на экраны 8 октября.

Режиссером «Не время умирать» выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.

В октябре американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила клип на титульную песню для нового фильма бондианы.