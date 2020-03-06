Назван худший фильм о Джеймсе Бонде

Издание The Independent составило рейтинг всех фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде. Худшей признали вышедшую в 2002 году картину «Умри, но не сейчас».

20-ю часть бондианы с Пирсом Броснаном в главной роли раскритиковали за нелепые эпизоды, среди которых оказалось появление Мадонны в качестве инструктора по фехтованию и машина-невидимка. При этом журналисты отметили, что в ленте присутствует красивая сцена, снятая на Кубе, в которой Холли Берри выходит из моря.

В число наименее удачных фильмов франшизы также вошли «007: СПЕКТР», «Лунный гонщик», «Завтра не умрет никогда» и «Человек с золотым пистолетом». Лучшей оказалась вышедшая в 1963 году картина «Из России с любовью».

4 марта стало известно, что премьеру нового фильма об Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили из-за вспышки коронавируса. 25-й фильм бондианы должен был выйти в апреле, однако показ сдвинули на ноябрь. Это первый голливудский проект, изменивший дату премьеры из-за китайского вируса.

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