Билли Айлиш выпустила клип к фильму «Не время умирать»

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила клип на титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die). Ролик размещен на YouTube-канале певицы.

В клипе, помимо самой Айлиш, вставлены кадры из фильма, ранее не демонстрировавшиеся публике. В частности, показаны любовные отношения между Джеймсом Бондом (Дэниел Крейг) и Мадлен Суонн (Леа Сейду).

Клип посмотрели три миллиона раз за менее чем 12 часов. Также ролик попал в тренды YouTube.

4 марта стало известно, что премьеру 25-й части франшизы о

шпионе с лицензией на убийство «Не время умирать» отложили из-за вспышки коронавируса. Фильм должен был выйти в апреле, однако показ сдвинули на 19 ноября.

Ранее издание The Independent назвало худший фильм о Джеймсе Бонде. Журналисты составили рейтинг всех фильмов об агенте 007. Худшей признали вышедшую в 2002 году картину «Умри, но не сейчас». 20-ю часть бондианы с Пирсом Броснаном в главной роли раскритиковали за нелепые эпизоды, среди которых оказалось появление Мадонны в качестве инструктора по фехтованию и машина-невидимка.