Премьеру фильма «Мортал Комбат» отложили

Премьеру фильма по знаменитому файтингу «Мортал Комбат» отложили. Об этом сообщает Comicbook.

Дату релиза картины перенесли с 16 на 23 апреля 2021 года. В компании Warner Bros. никак не прокомментировали ситуацию.

По предварительным данным, таким образом студия пытается удержать подписчиков сервиса HBO Max, которые в массовом порядке пришли на него из-за «Лиги справедливости Зака Снайдера». Поскольку кинокомикс стартовал на сервисе 18 марта 2021 года, подписка у многих истечет ровно через месяц — 18 апреля. Отмечается, что сдвиг даты премьеры «Мортал Комбат» должен заставить пользователей продлить подписку.

Ранее актер Льюис Тан признался, что в работе над ролью в новом фильме «Мортал Комбат» основывался на образе известного бойца смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаля. Персонаж Тана Коул Янг впервые появляется во франшизе. По сюжету картины это боец MMA.

HBO MAX представил трейлер «Мортал Комбат» 18 февраля. Это первый полнометражный фильм по серии видеоигр с 1998 года.