Персонажа нового «Мортал Комбат» списали с бойца UFC

Актер Льюис Тан признался, что в работе над ролью в новом фильме «Мортал Комбат» основывался на образе известного бойца смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаля. Об этом он рассказал Entertainment Weekly.

Персонаж Тана Коул Янг впервые появляется во франшизе. По сюжету картины это боец MMA. По словам Тана, он частично списал образ своего героя с Масвидаля, который известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

HBO MAX представил трейлер «Мортал Комбат» 18 февраля. Это первый полнометражный фильм по серии видеоигр с 1998 года. Премьера картины намечена на 16 апреля.

Масвидаль известен по выступлениям в Bellator и UFC. На его счету рекордный нокаут на пятой секунде: американец финишировал оппонента Бена Аскрена ударом коленом в прыжке. Также Масвидаль — бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе.