Чемпион UFC Усман захотел «похоронить» Масвидаля

Американский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман захотел провести второй поединок с соотечественником Хорхе Масвидалем. Об этом сообщает MMA Fighting.

Усман в третий раз защитил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе, нокаутировав Гилберта Бернса. После схватки он заявил, что готов к новой встрече с Масвидалем.

«В прошлый раз он все время жаловался, что принял бой всего за шесть дней, что он не успел подготовиться. Так что я даю ему время на полноценный тренировочный лагерь. Пора прикончить его в октагоне, чтобы он больше не возмущался. Что ж, придется его похоронить», — напомнил Усман.

В июле Масвидаль принял предложение побиться с Усманом за шесть дней до поединка. Схватка продлилась все пять раундов. Действующий чемпион одержал победу судейским решением.

В активе Усмана 18 побед при единственном поражении. Он ни разу не уступал в поединках под эгидой UFC. Усман — победитель реалити-шоу The Ultimate Fighter, завоевал путевку в промоушен по его итогам. Бернс одержал 20 побед при четырех поражениях.