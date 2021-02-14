Появилось видео главного боя UFC 258

Появилось видео главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Камару Усманом и Гилбертом Бернсом. Ролик предоставлен правообладателем.

UFC 258 прошел в Лас-Вегасе. Усман нокаутировал оппонента в главном поединке ивента, закончив схватку в третьем раунде. Он в третий раз подряд защитил пояс чемпиона UFC в полусреднем весе.

UFC

В активе Усмана 18 побед при единственном поражении. Он ни разу не уступал в поединках под эгидой UFC. Усман — победитель реалити-шоу The Ultimate Fighter и завоевал путевку в промоушен по его итогам.

Бернс одержал 20 побед при четырех поражениях.