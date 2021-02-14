Чемпион UFC Усман нокаутировал соперника и защитил пояс

Американский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман одержал победу над бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок проходил в полусреднем весе. Усман дрался в статусе чемпиона UFC. Он нокаутировал оппонента в третьем раунде и защитил пояс в третий раз подряд. Всего Усман нанес 93 удара. У Бернса — 55.

Поединок Усмана и Бернса возглавил UFC 258. В последних двух поединках американец защитил пояс, победив Хорхе Масвидаля и Коби Ковингтона.

В активе Усмана 18 побед при единственном поражении. Он ни разу не уступал в поединках под эгидой UFC. Усман — победитель реалити-шоу The Ultimate Fighter и завоевал путевку в промоушен по его итогам.

Бернс одержал 20 побед при четырех поражениях.