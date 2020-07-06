«Главный негодяй» UFC подерется за титул чемпиона

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль подерется за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе против соотечественника Камару Усмана. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

35-летний Масвидаль дал согласие на поединок за шесть дней до ивента. Боец, удерживающий специальный титул «главного негодяя» UFC, заменит бразильца Гилберта Бернса. Турнир UFC 251 пройдет на «бойцовском острове» — острове Яз в Абу-Даби, 12 июля.

В процессе подписания нового контракта с организацией у Масвидаля возникли разногласия с UFC относительно суммы гонораров за бои. Американец даже допустил, что покинет промоушен, если новое соглашение его не устроит.

Масвидаль завоевал титул «главного негодяя» UFC, победив американца Нэйта Диаса в специальном поединке. Награждение поясом провел профессиональный рестлер и киноактер Дуэйн Джонсон.

Масвидаль известен по выступлениям в Strikeforce, Bellator и UFC. На его счету 35 побед и 13 поражений в MMA.

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