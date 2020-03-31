«Главный негодяй» UFC захотел подраться вместо Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль отметил, что готов выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в своем Twitter.

«18 апреля я свободен», — написал 35-летний боец. Ранее 31 марта также готовность заменить Нурмагомедова выразил его бывший соперник американец Дастин Порье. Он уже написал главе UFC Дэйне Уайту.

По информации журналиста Ариэля Хельвани Тони Фергюсону предложили бой с соотечественником Джастином Гэтжи в том случае, если Нурмагомедов не сможет выступить на UFC 249. Сам россиянин находится в Дагестане.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. Изначально UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Из-за карантина и связанных с ним запретов турнир лишился арены. В марте UFC уже перенес три ивента.

Масвидаль выступает в полусредней весовой категории, однако имеет опыт боев в легком весе. 2 ноября 2019-го он провел поединок против соотечественника Нэйта Диаса и одержал победу техническим нокаутом. Масвидаль был удостоен специального пояса «главного негодяя» UFC, который он получил из рук рестлера и актера Дуэйна Джонсона сразу после боя.

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