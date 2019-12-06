Макгрегор захотел боя с «главным негодяем» UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о планах ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает MMA Junkie.

По словам Уайта, 31-летний Макгрегор рассчитывает на бой против американца Хорхе Масвидаля в полусредней весовой категории. «Конор хочет этого боя. Посмотрим, что из этого получится», — признался промоутер.

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Макгрегор впервые с октября 2018 года выйдет в октагон в поединке против американца Дональда Серроне. Бой пройдет в полусреднем весе и назначен на 18 января 2020 года.

Масвидаль уже высказывался о возможном поединке с ирландцем. «Если это случится, я этого парня просто уничтожу», — отметил 34-летний спортсмен.

В своем последнем поединке Масвидаль победил американца Нэйта Диаса. Как победитель, он получил специальный пояс «главного негодяя» организации из рук рестлера и актера Дуэйна Джонсона.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В октябре 2018-го он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в бое за титул чемпиона организации в легком весе.

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