Чемпион UFC побывал в гостях у Кадырова и возмутил американцев

Колумнист Bloody Elbow Карим Зидан обратил внимание американцев на поездку бойца смешанного стиля (MMA) Камару Усмана в Чечню, где спортсмен побывал в гостях у главы республики Рамзана Кадырова. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Зидан раскритиковал представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который побывал в гостях у Кадырова, назвав чеченского лидера «диктатором». К возмущению журналиста присоединились и другие пользователи социальной сети. При этом некоторые не согласились с оценками Зидана поведения чемпиона UFC в полусреднем весе.

«Не стоит тыкать пальцем в простых спортсменов, которые любят тренироваться и путешествовать. По сути ты обвиняешь их в любви к их делу», — написал Shelby.

Усман — не первый представитель UFC, побывавший в резиденции Кадырова. В частности, посещал чеченского лидера бразилец Фабрисиу Вердум и американец Крис Вайдман.

Усман — американский боец MMA нигерийского происхождения. На его счету 17 побед и одно поражение.