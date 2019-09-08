Кадыров посетил чемпионский бой Нурмагомедова и отказался считать UFC сильнейшим

Глава Чеченской Республики поделился мнением относительно турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, который состоялся 7 сентября. Соответствующая запись опубликована в Instagram-аккаунте политика.

«Сегодня еще раз убедился, что наша лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA) является сильнейшей в мире. В ней больше зрелищности и бескомпромиссности в поединках высококлассных бойцов», — написал Кадыров.

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Чеченский лидер лично присутствовал на событии. В главном бою вечера победу над американцем Дастином Порье одержал россиянин Хабиб Нурмагомедов. Он сохранил титул чемпиона UFC в легком весе и записал в свой актив 28-ю победу кряду.

ACA возник после слияния организаций World Fighting Championship Akhmat (WFCA) и Absolute Championship Berkut (ACB). Об объединении лиг в 2018-м высказывался сам Кадыров. По словам политика, промоушен имеет шансы стать вторым в мире после UFC.

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