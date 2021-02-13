Боец UFC потерял сознание после взвешивания

Американский боец смешанного стиля (MMA) Бобби Грин может сняться с поединка против соотечественника Джима Миллера. Об этом сообщает MMA Fighting.

После взвешивания перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Грин потерял сознание. Глава UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам, что спортсмену стало плохо на фоне весогонки.

Боец пропустил битву взглядов с будущим оппонентом. Противостояния Грина и Миллера находится под угрозой срыва.

UFC 258 пройдет 13 февраля. По московскому времени трансляция начнется утром 14 февраля. В главном поединке ивента титул чемпиона UFC в полусреднем весе предстоит защитить Камару Усманом. Его соперником станет Гилберт Бернс.

В активе 34-летнего Грина 27 побед при 11 поражениях. У Миллера 32 победы и 15 поражений.