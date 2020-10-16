Боец UFC расстался с волосами перед взвешиванием

Американский боец смешанного стиля (MMA) Брайан Ортега побрился налысо перед взвешиванием. Пост доступен в Twitter-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

29-летний Ортега вписался в полулегкую весовую категорию (до 66 килограммов). Журналист Ариэль Хельвани предположил, что американец расстался с волосами в ходе весогонки. «Никакого хвостика. Обычно это означает трудности при сбросе веса», — написал обозреватель в Twitter.

Поединок Ортеги и корейца Чан Сун Джуна, или Корейского Зомби, возглавит турнир UFC Fight Island 6. Ивент состоится 17 октября на острове Яс в Абу-Даби.

В последний раз Ортега выходил в октагон в декабре 2018-го. Тогда американец уступил соотечественнику Максу Холлоуэю в поединке за пояс чемпиона UFC в полулегком весе.