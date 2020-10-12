«Главный негодяй» UFC предостерег американцев от «ужасов коммунизма»

Американский боец смешанного стиля (MMA) кубинского происхождения Хорхе Масвидаль принял участие в предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа и выступил перед американскими избирателями. Слова спортсмена передает MMA Mania.

«С самого детства мне рассказывают об ужасах социализма и коммунизма. Либо вы выберете Трампа и сделайте Америку снова великой, либо Джо Байден и леворадикалы ввергнут страну в бездну», — предостерег 35-летний спортсмен, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Обладатель специального титула «главного негодяя» UFC — сын кубинского мигранта. Его отец бежал из социалистической Кубы. Масвидаль не раз критиковал идеи социализма. По мнению бойца, люди не должны жертвовать свободой ради доступного здравоохранения и образования.

Масвидаль известен по выступлениям в UFC и Bellator. На его счету 35 побед и 14 поражений.