Боец UFC захотел подраться с Масвидалем вне октагона

Британский боец смешанного стиля (MMA) Леон Эдвардс бросил вызов американцу Хорхе Масвидалю. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

28-летний Эдвардс заявил, что хочет подраться с оппонентом вне октагона и без гонорара. «Надоело, Хорхе, давай просто выберем локацию. Снимем это на камеру, а потом выложим в YouTube, чтобы все видели какой ты жалкий», — написал Эдвардс.

Оба спортсмена известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Масвидаль и Эдвардс соревнуются в полусредней весовой категории.

Перед дебютом в MMA Масвидаль участвовал в несанкционированных уличных боях, организованные Кимбо Слайсом. Снятые на камеру поединки выкладывали в YouTube.

Масвидаль — обладатель почетного пояса «Главного негодяя» UFC. Он также известен по выступлениям в Bellator.