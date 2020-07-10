Масвидаль сбросил девять килограммов за четыре дня

Американскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидалю удалось сбросить девять килограммов за четыре дня ради участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на острове Яс в Абу-Даби. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте UFC.

На официальном взвешивании весы показали отметку в необходимые 170 фунтов. Таким образом, приняв поединок за шесть дней до турнира Масвидаль сумел сбросить 20 фунтов (9,07 килограмма). Турнир UFC 251 пройдет 12 июля.

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6 июля Масвидаль признался в эфире ESPN, что ему предстоит сбросить 20 фунтов перед боем против Камару Усмана. Бойцы будут драться за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Масвидаль заменил выбывшего из турнира Гилберта Бернса.

UFC 251 вместит в себя три титульных поединка. Россиянин Петр Ян поспорит с бразильцем Жозе Алду за пояс чемпиона в легчайшем весе. Австралиец Александр Волкановски и американец Макс Холлоуэй сразятся за титул в полулегком весе.

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