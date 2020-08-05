Сын Масвидаля напал на соперника отца

Курьезный эпизод во время встречи соперников по игре в корнхол между Коди Хендерсоном и бойцом смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидалем попал на камеру. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ESPN.

Поединок с участием звезды Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен пройти в рамках American Cornhole League. Во время битвы взглядов Масвидаль в шутку толкнул оппонента. При этом присутствовал сын бойца UFC, который подбежал к Хендерсону и напал на него. Сам Масвидаль позволил ребенку нанести несколько ударов, а потом взял его на руки.

Масвидаль известен по выступлениям в UFC и Bellator. На его счету самый быстрый нокаут в истории организации — ему удалось завершить поединок против Бена Аскрена за пять секунд.

Корнхол — игра на траве, напоминающая городки. Цель соревнований: точно бросить мешок с кукурузными зернами.