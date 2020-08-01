Глава UFC высказался о желании Макгрегора подраться с Новым Хабибом

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт расшифровал недавнюю публикацию ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит MMA Fighting.

Уайт считает, что Макгрегор выразил желание подраться с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Последнего на фоне его успешного старта в UFC стали называть Новым Хабибом, сравнивая его по манере ведения боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Конор писал о Хамзате. Ведь до этого Чимаев заявил, что хочет подраться с Хорхе Масвидалем, Нэйтом Диасом и Конором. Интересно ли это нам? Да что вы. Макгрегор ушел из спорта. Теперь ему остается только сидеть и ждать. Вдруг что-то действительно случится. Мы все понимаем, что он ждет именно Хабиба», — заявил Уайт.

31 июля Макгрегор оставил пост в Twitter, где заявил о том, что принимает вызов. При этом ирландец не уточнил, о каком бойце идет речь. Чимаев же ранее утверждал, что готов подраться с тремя звездами UFC в один вечер — Диасом, Масвидалем и Макгрегором.

Чимаев провел два поединка в UFC за 10 дней, одержав две победы. В активе бойца серия из восьми побед подряд. Он родился в Чечне и переехал в Швецию в возрасте 16 лет.