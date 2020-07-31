Глава UFC допустил готовность Нового Хабиба к бою за титул

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказал свое мнение о перспективах шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева и допустил его готовность к титульному бою. Его слова передает ESPN MMA.

Уайт признался, что он в восторге от новичка промоушена. «Мы оставили его в клетке с одним из самых перспективных бойцов из Великобритании. Серьезным парнем. Но в поединке с Чимаевым он выглядел так, словно ему не место в UFC», — отметил он.

Кроме того, Уайт допустил, что Чимаев, которого стали называть Новым Хабибом, способен биться за титул в поединке с действующим чемпионом в полусреднем весе — Камару Усманом. «Готов ли он к Усману? Судя по тому, как он выступает, почему бы и нет», — заключил Уайт.

Чимаева сравнивают с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за манеру ведения поединка. Шведский спортсмен провел два боя за десять дней, одержав победу в каждом из них и доминируя над соперниками.

Хамзат Чимаев — уроженец Чечни. Он переехал в Швецию в возрасте 16 лет. На его счету восемь побед в восьми поединках.