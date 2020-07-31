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Макгрегор принял вызов и заставил фанатов гадать

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Фото: @TheNotoriousMMA

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор опубликовал пост в Twitter, заинтриговавший болельщиков. Запись доступна в аккаунте спортсмена.

«Я принимаю вызов!» — написал ирландец. При этом фанатам оставалось лишь гадать, кого из бойцов имел в виду Макгрегор.

Многие болельщики полагают, что речь идет о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве. Последний в социальных сетях обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту и заявил о готовности подраться сразу с тремя звездами промоушена за один вечер. Чимаев упомянул в том числе и Макгрегора.

Также речь может идти об американце Тони Фергюсоне. В интервью ESPN боец признался, что готов на поединок с Макгрегором ради шанса побиться за титул в бою с победителем противостояния Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

Макгрегор объявил об уходе из спорта 7 июня этого года. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — объявлял о завершении карьеры в ММА. Потом он менял свое решение.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

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