Масвидаль снова подерется за титул «главного негодяя» UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) планирует снова провести поединок между американцами Хорхе Масвидалем и Нэйтом Диасом за почетный титул «главного негодяя» организации. Об этом сообщает ESPN.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что 35-летний Масвидаль хочет защитить пояс «главного негодяя» промоушена. Ожидается, что его бой против Диаса возглавит один из ивентов в декабре.

24 августа британский боец UFC Леон Эдвардс выразил желание подраться с Масвидалем вне октагона. Спортсмен предложил снять их схватку на видео и обойтись без привлечения промоушена.

В июле Масвидаль уступил Камару Усману на турнире UFC 251 в Абу-Даби. «Главный негодяй» организации принял бой против чемпиона UFC в полусреднем весе за шесть дней до ивента.

Первый бой между Диасом и Масвидалем состоялся на UFC 244 в ноябре 2019-го. Специально для этого поединка UFC представил пояс «главного негодяя» промоушена, который Масвидалю в итоге вручил киноактер и рестлер Дуэйн Джонсон.