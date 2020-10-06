Даты выхода «Бэтмена» и новой «Матрицы» перенесли

Кинокомпания Warner Brothers объявила о переносе выхода «Бэтмена» и четвертой части «Матрицы». Об этом сообщает Vulture.

Новая часть франшизы о Темном рыцаре должна была выйти 1 октября 2021. В результате премьеру «Бэтмена» подвинули на 4 марта 2022-го. Представители Warner Brothers объяснили перенос даты выхода фильма пандемией коронавируса, из-за которой кинолюбители отказываются посещать кинотеатры. Помимо этого, Роберт Паттинсон, сыгравший главную роль в фильме, в сентябре 2020 года заболел коронавирусом, что затормозило съемки. Отмечается также, что на 1 октября 2021-го, изначальную дату выхода «Бэтмена», был перенесен выход фильма «Дюна» режиссера Дэни Вильнева.

Выход четвертой части «Матрицы» был назначен на 1 апреля 2022 года, но премьеру перенесли на несколько месяцев назад — теперь фильм появится на экранах 22 декабря 2021-го.

Новую часть научно-фантастического боевика снимает Лана Вачовски. В предыдущих частях она работала над съемками и сценарием совместно со своей сестрой Лилли. Помимо успехов в кинематографе, в 2012 году Лана получила награду «За смелость» американской организации Human Rights Campaign, занимающейся защитой прав представителей сексуальных меньшинств и трансгендеров. Лана Вачовски — трансгендерная женщина, ее имя при рождении — Лоуренс. Ее сестра Лилли также перенесла операцию по смене пола, при рождении ее звали Эндрю Пол.

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