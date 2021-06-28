В Башкирии откроется новый музейный комплекс

Новый музейный комплекс «Шульган-Таш» появится в Башкирии ко Дню Республики, который ежегодно празднуется 11 октября. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

Премьер-министр регионального Правительства Андрей Назаров заявил, что строительные работы на территории историко-культурного комплекса в Бурзянском районе завершат к 1 августа, а открытие объекта запланировали после 1 сентября.

Отмечается, что ввод музейного комплекса в эксплуатацию должен был состояться еще в ноябре 2020 года, однако его сдача была перенесла из-за ограничений, которые вводили в связи с пандемией коронавируса. «Осмотр показал, что возведение "Шульган-Таш" идет к завершению. Мы обратили внимание на нюансы, которые возникали в процессе строительства, и договорились, что они будут устранены», — пояснил Назаров.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что музейный комплекс привлечет внимание туристов и ученых со всего мира. Известно, что в «Шульган-Таш» будут проводится научные конференции, совещания и другие общественный мероприятия.

В июне появилась информация о том, что в Екатеринбурге откроется филиал «Эрмитажа». «Эрмитаж-Урал» объединит два здания — в одном разместится культурно-просветительский центр, в другом — фондохранилище. Постоянной экспозицией музея станет коллекция западноевропейского искусства. Комплекс станет доступным для посещений с 3 июля.