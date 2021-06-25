В Екатеринбурге откроется филиал «Эрмитажа» спустя семь лет ожиданий — он станет доступным для посещений с 3 июля. Об этом сообщает портал E1.

«Эрмитаж-Урал» объединит два здания — в одном разместится культурно-просветительский центр, в другом — фондохранилище. Постоянной экспозицией музея станет коллекция западноевропейского искусства, включающая в себя произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства фламандских, французских, итальянских, голландских, немецких и английских мастеров.

Для посещений откроется и мемориальная экспозиция, посвященная истории эвакуации музея на Урал в военные годы. Также горожане и гости города смогут прийти на выставку «От романтизма к импрессионизму», на которой будут представлены картины и скульптуры французских художников XIX века — Ван Гога, Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена и других. Стоимость входного билета составит 300 рублей.

Все экспонаты благополучно транспортировали в «Эрмитаж-Урал» в специальных защитных ящиках. Сейчас сотрудники музея занимаются подготовкой к запуску экспозиции.

Ранее в мае лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил снятый в «Эрмитаже» новый клип на песню «Любимый город». Действие клипа происходит в залах известного музея, где солист исполняет песню в сопровождении женского симфонического оркестра.