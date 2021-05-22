В Эрмитаже объяснили отсутствие эротических выставок

Генеральный директор Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский объяснил отсутствие эротических выставок в государственном музее. По его словам, организация таких экспозиций спровоцировала бы поток жалоб. Об этом гендиректор заявил на марафоне «Новое знание», его цитирует РИА Новости.

Пиотровский рассказал, что у музея была выставка «Из Эрмитажа с любовью» в Нидерландах. В рамках мероприятия были выставлены эротические коллекции российских императоров. Гендиректор музея подчеркнул, что в Амстердаме зрители воспринимают такие экспонаты как обычные объекты.

«Выставишь это в Эрмитаже сейчас — будут, во-первых, письма в прокуратуру и скандалы, что мы оскорбляем [посетителей], а главное — будет нездоровый ажиотаж, который уже будет превращать эротику в порнографию», — пояснил Пиотровский. Он также добавил, что некоторые экспонаты хранятся в запасниках музея и дожидаются часа, когда выставки на определенную тематику будут востребованы.

В апреле текущего года Эрмитаж получил официальную жалобу на то, что выставленные в залах обнаженные скульптуры развращают детей. Пиотровский отметил, что подобные заявления в адрес музея поступают часто. Руководство призывают поместить все обнаженные скульптуры в отдельный зал и маркировать его «18+».