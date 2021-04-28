Раскрыты дары Путина Эрмитажу

Президент России Владимир Путин передал на хранение в Государственный Эрмитаж ряд уникальных экспонатов, созданных по заказу императора Александра II. Список даров главы государства в среду, 28 апреля, раскрыла радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По данным радиостанции, коллекция петербургского музея пополнилась двумя напрестольными подсвечниками, крестами, лжицей для причащения, кадилом, двумя тарелками, дароносицей, дискосом, потиром, большим и малым копиями, литийницей, чашей для освящения воды и кропилом.

Как сообщается на сайте Кремля, данный комплект церковной утвари, представляющий собой часть набора для совершения таинства евхаристии, был изготовлен в Санкт-Петербурге в 1877 году. Императорский двор заказал его для великой княгини Марии Александровны — дочь Александра II, в замужестве герцогиня Эдинбургская, использовала эти предметы в домовой церкви своей лондонской резиденции Кларен-хаус.

Отмечается, что в ходе передачи экспонатов Путин также обсудил с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским планы по дальнейшему развитию музея.