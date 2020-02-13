Поддержку и охрану культуры захотели закрепить в Конституции

Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложили закрепить в Основном законе статус культуры как наследия многонационального народа, а также ее поддержку и охрану. С соответствующей инициативой выступил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пишет ТАСС.

На встрече представителей рабочей группы по подготовке поправок, в которой принимал участие президент России Владимир Путин, Пиотровский заявил, что российская культура является абсолютно узнаваемым во всем мире символом нации, «ДНК нации и наше постоянное конкурентное преимущество».

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«Наш опыт жизни после 1993 года показал, что государственная защита культуры — это вещь, которую нужно произнести и осуществлять. Тогда, записанная в Конституции, она обеспечит нам культуру как основу чувства собственного достоинства всей нации», — сказал он.

С предложениями главы Эрмитажа согласился глава государства. По словам Путина, Пиотровский очень точно сказал о том, что культура — это ДНК нации, и пообещал подумать, как можно это сделать.

Ранее, 11 февраля, в Кремле сообщили, что дата голосования по поправкам еще не определена. По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, в качестве основной даты рассматривают 22 апреля.

Сенатор Андрей Клишас в конце января рассказал, что общероссийское голосование о поправках может состояться 12 апреля. Он уточнил, что эксперты также обсуждают, сколько дней займет голосование — один или два. Российский президент отметил, что голосование должно пройти в будний день, который станет выходным.

Путин анонсировал изменения в основной закон в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Тогда же он подчеркнул, что все инициативы будут вынесены на всероссийское голосование.

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