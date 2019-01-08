Путин попробовал сходить в Эрмитаж и не смог

Президент России Владимир Путин рассказал, что не смог 7 января попасть в Эрмитаж, так как тот был закрыт. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 8 января.

По его словам, если бы филиальная сеть крупных музеев была бы более развитой в регионах России, проблемы бы не возникло.

«Хотел вчера сходить в Эрмитаж, говорят, Эрмитаж закрыт. Был бы филиал здесь, в Калининграде, я пришел бы сюда», — сказал он в ходе совещания в Калининграде по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах страны.

Традиционно по понедельникам музейный комплекс закрыт для посещений.

В декабре 2014 года Владимир Путин в день 250-летия Эрмитажа пополнил коллекцию музея: подарил юбиляру два экспоната — часы и яйцо-часы работы Карла Фаберже. Глава государства также высказался за создание региональных филиалов петербургского музея в трех городах РФ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!