Мединский отчитался Путину о росте доходов музеев

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем Минкульта Владимиром Мединским. Министр рассказал главе государства о росте доходов федеральных музеев, сообщается на сайте Кремля в понедельник, 13 ноября.

«Плюс 125 процентов — так выросли доходы федеральных музеев за последние пять с половиной лет», — подчеркнул Мединский.

Министр отметил, что посещаемость учреждений увеличилась на 42 процента. «Люди идут в музеи — это новая, можно сказать, модная форма просвещенного досуга», — объяснил он.

Путин в ответ на это заметил, что рост посещаемости учреждений — «очень хороший знак».

Мединский также отчитался об открытии двух музейных комплексов на Выставке достижений народного хозяйства в Москве — музее «Кино» и павильоне «Книги».