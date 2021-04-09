Жириновский назвал жалобу на обнаженные скульптуры в Эрмитаже маразмом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» назвал жалобу на обнаженные скульптуры в Эрмитаже маразмом и «железным занавесом для искусства».

«Это же когда-то великий скульптор сделал, это красота человеческого тела. Человек рождается голым. А мы его хотим все время в одежде, в одежде», — сказал политик. Он призвал не ходить на выставку тех, кого это раздражает.

Ранее генеральный директор музея Михаил Пиотровский рассказал, что музей получил официальную жалобу на то, что выставленные в залах обнаженные скульптуры развращают детей. Он отметил, что на Эрмитаж часто довольно агрессивно жалуются, однако не уточнил, из какого именно источника поступило обращение.