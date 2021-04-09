Эрмитаж прокомментировал жалобу о влиянии обнаженных скульптур на детей

Государственный Эрмитаж прокомментировал жалобу о развратном влиянии обнаженных скульптур на детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный директор музея Михаил Пиотровский сожалеет, что эта тема вызвала резонанс. Ему бы хотелось, чтобы люди больше интересовались программой развития музея в условиях пандемии коронавируса.

«Я очень сожалею и огорчен, что после моей пресс-конференции, где была предложена целая программа развития постковидного Эрмитажа и музеев вообще, больше всего людей возбудил обыкновенный и традиционный вопрос об обнаженных фигурах и скульптурах, который постоянно существует в музейной жизни и был вспомнен как некая шутка для развлечения», — заявил глава Эрмитажа.

Ранее сам Пиотровский рассказал, что музей получил официальную жалобу на то, что выставленные в залах обнаженные скульптуры развращают детей. Он отметил, что на Эрмитаж часто довольно агрессивно жалуются, однако не уточнил, из какого именно официального органа поступило это обращение.