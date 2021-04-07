Эрмитаж назвал обвинения в выставлении подделок «базарным криком»

Обвинения Государственного Эрмитажа в том, что в начале 2021 года на выставке, посвященной Фаберже, были показаны поддельные экспонаты, являются конкурентной борьбой. Об этом заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский в беседе с РБК.

«Конечно, это наезд одних конкурентов на других, это наезд на русское коллекционирование, потому что Россия много коллекционирует Фаберже и покупает на западе», — подчеркнул он. По его словам, попытки обвинить музей в экспонировании ненастоящих изделий ювелирного мастера являются «базарным криком».

Пиотровский добавил, что в последнее время музейный и рыночный миры часто пересекаются, и иногда их представители не сходятся во мнениях. Он отметил, что попытки коллекционеров и других «рыночных» игроков обвинить Эрмитаж в выставлении подделок бессмысленны. «Раз вещь в музее, когда она уже музейная коллекция, у нее нет цены. А в магазине у нее есть цена», — сказал он.

В январе коллекционер Андрей Ружников опубликовал письмо с претензиями в адрес Эрмитажа. Он отметил, что может долго перечислять список подделок, задействованных в выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора». Коллекционер поинтересовался, как фальшивки оказались в музее и кто несет за это ответственность: кураторы, хранители или руководство Эрмитажа. Ружников написал, что не хочет предполагать, будто подделки оказались в учреждении из-за коррупции.