Эрмитаж обвинили в выставлении подделок

Государственный Эрмитаж обвинили в использовании подделок на выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора». Письмо с претензиями в адрес директора музея Михаила Пиотровского было опубликовано на сайте коллекционера Андрея Ружникова.

«Бок о бок с прекрасными экспонатами из собраний Эрмитажа, Павловска и Петергофа оказались такие вульгарные новоделы, как фигурка прикуривающего солдата — грубая реплика скульптуры Савицкого из музея имени Ферсмана, современная копия пасхального яйца "Курочка" — оригинал выставлен в непосредственной близости от Эрмитажа в музее Фаберже на Фонтанке, так называемое яйцо "Юбилейное свадебное", якобы подаренное Николаем II императрице Александре Федоровне в 1904 году, и пасхальное яйцо "Александр Невский" в красной эмали, годящееся для сувенирного магазина, но не для витрины главного музея страны», — написал Ружников.

По его словам, перечисленные произведения относятся даже не к XX, а XXI веку. При этом он отметил, что может еще долго перечислять список подделок, задействованных в экспозиции.

Коллекционер поинтересовался, как фальшивки оказались в музее и кто несет за это ответственность: кураторы, хранители или руководство Эрмитажа. Он отметил, что не хочет предполагать, будто подделки оказались в учреждении из-за коррупции.