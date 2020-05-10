Минкульт, Эрмитаж и Большой театр поддержат миллиардами рублей

Правительство России направит 3,8 миллиарда рублей на поддержку министерства культуры, а также Эрмитажа и Большого театра. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующий документ подписал исполняющий обязанности председателя правительства России Андрей Белоусов. По этому распоряжению Минкульту, Эрмитажу и Большому театру будут направлены средства из резервного фонда правительства в связи с тем, что на фоне эпидемии коронавирусной инфекции в стране эти учреждения перестали работать и не справляются с финансовым обеспечением.

Уточняется, что такая поддержка станет предоставляться государственным учреждениям через министерство культуры и только после мониторинга их финансового состояния. При этом будут учитываться изменения условий и количества работы.

8 мая сообщалось, что российские режиссеры, продюсеры и театральные деятели впервые встретились на площадке Фонда Росконгресс в формате видеоконференции, чтобы оценить состояние, меры поддержки и перспективы сферы культуры. Ключевой вопрос повестки встречи — финансовые риски учреждений культуры в эпоху пандемии и какие шаги можно предпринять для выживания в офлайн.