Названы руководители учреждений культуры с самыми высокими зарплатами

Названы зарплаты руководителей учреждений культуры, подведомственных Микульту России. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам 2020 года самый высокий среднемесячный доход оказался худрука Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрия Темирканова — более 1,3 миллиона рублей. Второе место заняла генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, зарабатывающая более 1 миллиона рублей. Замкнул тройку гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, чья зарплата составила более 987 тысяч рублей.

На четвертом и пятом местах оказались гендиректор музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина (941 тысяча рублей) и руководитель киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров (876 тысяч рублей). Зарплата худрука Александринского театра Валерия Фокина превысила 735 тысяч рублей, в то время как директор театра Рината Досмухамедова получает более 803 тысяч рублей.

В прошлом году был опубликован список самых богатых руководителей московских театров. Президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков заработал больше, чем его коллеги. Его годовой доход составил 89,7 миллиона рублей.