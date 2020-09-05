Опубликован список самых богатых руководителей московских театров. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Руководители театров, подведомственных городскому Департаменту культуры, отчитались о своих доходах в 2019 году. В декларациях были учтены не только зарплаты, но также гонорары за гастроли, съемки и прочую деятельность, приносящую им доход.

Так, президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков заработал больше, чем его коллеги. Его годовой доход составил 89,7 миллиона рублей. Издание объясняет это тем, что скрипач и дирижер смог получить известность на международном уровне. У музыканта имеются квартиры в Москве и во Франции, а его супруга Сати Спивакова владеет недвижимостью в Испании.

На втором месте оказался худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов, чей годовой доход достиг 64,5 миллиона рублей. У него имеются квартиры в Москве и Латвии, а также автомобиль BMW.

Замкнула тройку руководительница театра «Русская песня» Надежда Бабкина с доходом в 34,8 миллиона рублей. У народной артистки есть загородный дом, квартира в Москве, апартаменты в Болгарии и недавно приобретенный Mercedes.

В статье приводятся данные о доходах других деятелях культуры. Так, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников за 2019 год заработал 25,6 миллиона рублей, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков — 25,5 миллиона, руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов — 19 миллионов, руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт — 15,5 миллиона, худрук Драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков — 11,6 миллиона, директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова — 7,4 миллиона.