Названы деятели культуры с самыми большими доходами

Министерство культуры России опубликовало сведения о доходах лиц, занимающих должности в организациях, подчиненных ведомству. Полный список приводится на сайте Минкульта.

Самый большой доход задекларировал художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Его годовой заработок составил более 154 миллионов рублей.

Вторым среди самых хорошо зарабатывающих деятелей культуры оказался худрук Малого драматического театра Лев Додин. Он задекларировал доход в размере 112,7 миллиона рублей.

На третьем месте — Владимир Спиваков (76 миллионов рублей), который занимает пост художественного руководителя Национального филармонического оркестра России.

В пятерку также попали художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков (68,7 миллиона рублей) и директор государственного музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный (46,7 миллиона)

Всего в документе 211 организаций.