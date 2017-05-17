Мединский пообещал бороться с «билетной мафией» с помощью технологий

Министерство культуры России разработало законопроект, призванный бороться с перекупщиками театральных билетов. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский, передает «Интерфакс» в среду, 17 мая.

«Мы заказали систему, которая будет статистически собирать информацию с наших подведов (подведомственных структур — прим. «Ленты.ру»). Она планируется к внедрению летом этого года», — объяснил глава Минкульта.

«Нельзя будет продавать билет дороже, чем по цене, указанной в номинале. Строго будет ограничен перечень причин, по которым можно будет сдать билет, и [будет принят] целый ряд других мер», — сказал министр.

По его словам, законопроект проходит процедуры согласования. Министр подчеркнул, что все пункты были утверждены после одобрения театрального сообщества.

Мединский добавил, что проблема «билетной мафии» касается не только театров. «Востребованность музеев и музейный бум привели к тому, что по спекулятивным ценам продавались билеты и на московские выставки», — пояснил он.

Ранее в мае пользователь Facebook Tnargime Rǝnni опубликовал пост, в котором обвинил охранников и кассиров МХТ имени Чехова в сотрудничестве с перекупщиками билетов. Он предположил, что руководство учреждения также замешено в махинациях. В Минкульте прокомментировали скандал, назвав спекуляцию билетами неотъемлемой частью рыночной экономики.